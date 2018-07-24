Санэпидслужба опубликовала карту очагов обитания клещей в Минске

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санитарно-эпидемиологическая служба Минска опубликовала карту очагов обитания клещей в столице по результатам последних энтомологических обследований, сообщает БЕЛТА.

По данным на 20 июля, клещи обнаружены, в частности, в лесном массиве у Цнянского водохранилища, в лесопарке по улице Тикоцкого, в районе метро "Восток" - БНТУ, в Слепянском лесном массиве, Дражне. По результатам энтомологического обследования клещи обитают преимущественно в лесных массивах, расположенных по периферии города. Их численность осталась на уровне аналогичного периода 2017 года.

Специалисты санэпидслужбы Минска в этом году провели 422 энтомологических обследований территорий, предназначенных для рекреационных целей (парки, скверы, детские летние оздоровительные учреждения, пригородные зоны массового отдыха населения и др.).

Число обращений в организации здравоохранения за медпомощью из-за присасывания клещей с начала года выросло в 1,2 раза. В санэпидслужбе рекомендуют при планировании отдыха на природе не забывать про меры личной профилактики: максимально закрытая одежда, применение репеллентов, само- и взаимоосмотр. При укусе клеща необходимо как можно быстрее обратиться к врачу для профилактического лечения, которое назначается в первые 72 часа.-0-