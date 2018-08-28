28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санэпидслужба усилит контроль за организацией питания в минских школах, сообщила сегодня врач-гигиенист Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Валентина Жихарь на семинаре "Культура и организация питания учащихся в учреждениях общего среднего образования", передает корреспондент БЕЛТА.

Особое внимание планируется уделить работе дежурных по столовой, чистоте обеденных залов, исправности вентиляционных систем. При этом, по мнению Валентины Жихарь, следует проанализировать и устранить причины, по которым ученики отказываются от предложенных блюд. "Неправильно, когда хорошо приготовленная пища отправляется в отходы", - отметила специалист.

В целом, по ее словам, при подготовке к новому учебному году учтены замечания санэпидслужбы: обновлено оборудование пищеблоков, отремонтированы помещения. Недавно состоялось совещание с директорами учебных заведений, где обсуждались проблемные вопросы и пути их решения. "Руководители заверили, что обеспечат внутренний контроль за организацией питания", - сказала Валентина Жихарь.

Всего в семинаре "Культура питания и организация питания учащихся в учреждениях общего среднего образования", организованном главным управлением потребительского рынка Мингорисполкома, приняли участие 380 работников комбинатов школьного питания столицы, а также представители Минского городского центра гигиены и эпидемиологии и Минского государственного профессионально-технического колледжа кулинарии.

Питание учащихся в столице организуют девять районных комбинатов школьного питания. Они обслуживают 251 объект при учреждениях общего среднего образования.-0-