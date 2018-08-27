27 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Санслужба Гродненской области запретила продажу более 100 детских товаров иностранного производства, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Служба санитарного надзора региона в августе проверила более 20 школьных базаров и ярмарок, а также 52 торговых объекта, реализующих товары для детей. Нарушения требований законодательства установлены в семи из них. В частности, детская одежда, обувь, канцелярские принадлежности, школьные рюкзаки были с маркировкой, не соответствующей нормативным требованиям, либо вообще без маркировки. В некоторых случаях продавцы не смогли предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность детских товаров.

В Гродненском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обращают внимание родителей, что перед покупкой товаров для детей необходимо обращать внимание на маркировку и наличие подтверждающих безопасность документов.-0-