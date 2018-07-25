Санслужбы ограничили купание детей в девяти зонах отдыха Брестской области

25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области ограничено купание детей в девяти зонах отдыха, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Санитарные службы еженедельно берут пробы воды из открытых водоемов на соответствие по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. По оперативным данным, в результате исследования образца, взятого из реки Щара в деревне Дарево Ляховичского района, выявлено превышение содержания индикаторного показателя кишечной палочки. Специалисты рекомендовали ограничить купание детей в данном водоеме.

Аналогичные меры продолжают действовать на озерах Меднянское в деревне Медно и Рогознянское в поселке Берестье в Брестском районе, озере Визжар в Жабинке, зоне отдыха в деревне Хмелево и пляже санатория "Надзея" в Жабинковском районе, в водоеме городского парка Малориты, на пляжах Гребного канала и "Восток" (район Гузнянского моста) в Бресте. Кроме того, приостановлено купание детей и взрослых на пляжах "Центральный" (левый и правый берега реки Мухавец) в областном центре, запрещено плавать в водоеме городского парка Жабинки.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, санитарно-эпидемиологическая служба Брестской области рекомендует воздержаться от купания. Во время дождей и в течение трех суток после сильных ливней ухудшается состояние воды в водоемах, она становится небезопасной в эпидемическом отношении", - отметили специалисты.-0-