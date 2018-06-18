Сближение законодательств Беларуси и России обсудят союзные депутаты на сессии в Бресте

18 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сегодня пройдет 54-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

В центре внимания союзных депутатов будет процесс реализации рекомендаций парламентских слушаний "Сближение законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства", которые прошли 16 декабря 2017 года в Брянске. Участники рассмотрят вопрос о сближении законодательства двух стран в области обеспечения равных условий субъектам хозяйствования, ход работы по реализации основных направлений формирования и функционирования единого научно-технологического пространства Союзного государства.

В работе сессии примут участие депутаты Федерального Собрания России и Палаты представителей Национального собрания Беларуси. К участию приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства и постоянных наблюдателей при Парламентском собрании. Впервые в заседании сессии примут участие члены Молодежной палаты Парламентского собрания, решение о создании которой было принято на предыдущей сессии в Брянске.

"Депутаты Парламентского собрания вместе с членами Молодежной палаты обсудят основные задачи и приоритетные направления совместной деятельности, направленной на укрепление дружбы и взаимопонимания молодежи Беларуси и России, а также вопросы взаимодействия в области регулирования прав и законных интересов молодежи", - дополнили в пресс-службе.

Программой мероприятий сессии запланировано посещение депутатами мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", где состоится церемония возложения цветов к Вечному огню.-0-