Сбой в сети velcom произошел в Гомеле

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В работе сети velcom в Гомеле произошел сбой. Об этом на официальной странице компании в соцсетях сообщили абоненты, информирует БЕЛТА.
Некоторые гомельчане - абоненты оператора - не могли дозвониться посредством мобильной связи, также указывали на проблемы при звонках на номер техподдержки.
"Наши специалисты знают о проблеме и приступили к ее устранению. Приносим извинения за сложившуюся ситуацию", - прокомментировали ситуацию на официальной странице компании в ВК. Как указано в сообщении, ситуация является непредвиденной, в связи с этим подготовить оперативное информирование клиентов было невозможно, инженеры velcom делают все возможное для устранения неполадок.-0-
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