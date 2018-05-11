Сбор "Firefighter" для молодежных отрядов пройдет в Гродно

11 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Участниками третьего областного методического сбора "Firefighter" 15 мая станут около 20 молодежных отрядов охраны правопорядка (МООП) со всего региона, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Бойцам молодежных отрядов охраны правопорядка предстоит посоревноваться в пожарно-спасательных видах спорта.

В программе запланированы показательные выступления опытных сотрудников Гродненского областного управления МЧС, знакомство с пожарной и спасательной техникой. Во время конкурсных испытаний бойцы МООП продемонстрируют знания теории и практические навыки. Например, необходимо будет верно ответить на вопросы по знанию основ безопасности жизнедеятельности, показать умение оказывать первую помощь пострадавшему. Кроме того, участники преодолеют полосу препятствий в боевой одежде и со снаряжением спасателя. Новинкой сбора станет состязание среди капитанов команд - "Пожарный кроссфит."

"Молодежное правоохранительное движение Гродненской области набирает обороты и ищет новое применение своих сил. Кроме взаимодействия с органами внутренних дел, участники МООП сотрудничают с органами пограничной службы и МЧС. Основные задачи "Firefighter" - обучение бойцов МООП навыкам и умениям правильного поведения в экстремальных ситуациях, пропаганда здорового и безопасного образа жизни среди молодежи", - рассказали в областном управлении МЧС. Там подчеркнули, что подобные сборы также повышают интерес молодежи к службе в органах по чрезвычайным ситуациям

Методический сбор "Firefighter " в регионе проводится ежегодно. Его организаторами выступают Гродненский областной комитет ОО "БРСМ", Гродненское областное управление МЧС и главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома.-0-