Щит "Алеся" смонтировал свыше 180 колец тоннеля от станции "Вокзальная" до "Ковальской слободы"

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизированный тоннелепроходческий щит "Алеся" смонтировал 183 кольца 3-ей линии от будущей станции метро "Вокзальная" до станции "Ковальская слобода", сообщили БЕЛТА на предприятии "Минскметрострой".

После вынужденной остановки, которая произошла 26 июня, с середины октября комплекс продолжает работу. Также двумя немеханизированными щитами ШН-1С ведется проходка на участке в районе ул. Жуковского в сторону ул. Аэродромной, пройдено 390 м левого тоннеля и 304 м правого.

Проходку предыдущего тоннеля "Алеся" завершила в конце марта, в мае приступила к очередному этапу строительства. Средняя скорость по перегону составляет около 200-250 м в месяц, максимально в сутки может монтироваться 9-10 колец. На трассе запланировано несколько остановок для осмотра и замены режущего инструмента.

Третья линия Минского метрополитена (Зеленолужская) будет иметь протяженность 17,2 км и насчитывать 14 станций. Она соединит южные и северные жилые массивы города с центром. Первые четыре станции планируется открыть для пассажиров в 2020 году.-0-