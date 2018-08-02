Считавшаяся исчезнувшей бабочка обнаружена в Днепро-Сожском заказнике

2 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Считавшаяся исчезнувшей бабочка пеструшка Сапфо обнаружена в республиканском биологическом заказнике "Днепро-Сожский" в Лоевском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор заказника Владимир Дзержинский.

"Данный вид считался в Беларуси исчезнувшим. Последнее упоминание о бабочке датировано 1902 годом - в книге Н.М.Арнольда "Каталог насекомых Могилевской губернии", - отметил собеседник. В Восточной Европе основным местом обитания данного вида являются Карпаты.

Зафиксировать бабочку директору заказника удалось в конце июля, хотя впервые он увидел ее еще в прошлом году. "Это красивая дневная бабочка с размахом крыльев до 5 см. Свое название пеструшка получила в честь древнегреческой поэтессы", - пояснил Владимир Дзержинский.

В настоящее время сотрудники заказника совместно с учеными ведут наблюдение за бабочкой.

Еще одна находка, сделанная на территории заказника в прошлом году, - бабочка зеринтия Поликсена. "Это исчезающий вид бабочки, который занесен в Красную книгу Беларуси. Бабочка отнесена к первой категории природоохранной значимости", - рассказал Владимир Дзержинский. С прошлого года на территории заказника популяция зеринтии Поликсены увеличилась, расширился ареал ее обитания.-0-

Фото республиканского биологического заказника "Днепро-Сожский"