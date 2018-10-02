Щучин приглашает 3 октября на педагогический бал

2 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучине (Гродненская область) 3 октября проведут педагогический бал, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Областной праздник, посвященный Дню учителя, пройдет во дворце Друцких-Любецких. В программе - первый в области педагогический бал, участие в котором примут представители всех районов. Участников ждут не только популярные бальные танцы, но и музыкальные номера. Не обойдется бал и без интриги. На торжественном заседании назовут имя победителя первого областного конкурса в сфере образования "Руководитель года". К участию в состязании приглашались руководители со стажем управленческой работы не менее трех лет, достигшие значимых результатов в возглавляемом ими учреждении образования. Сначала прошли заочные туры, на минувшей неделе состоялся финал, в котором участвовали около 30 руководителей и суперфинал, куда пробились четверо лучших. В суперфинале руководителей ждали конкурсы по решению управленческих ситуаций и защите бизнес-плана по развитию внебюджетной деятельности учреждения образования. Руководителю года вручат сертификат на покупку компьютерной техники.

Традиционно во время торжественного собрания наиболее отличившимся педагогам будут вручены грамоты и благодарственные письма Гродненского областного исполнительного комитета,Гродненского областного Совет депутатов, а также грамоты профсоюзов. Кроме того, новыми именами пополнится областная "Виртуальная книга почета молодых специалистов". Особое место будет отведено молодым специалистам и на торжественном мероприятии, которое пройдет сегодня в Гродненском областном институте развития образования. Для них будут проведены тренинги, мастер-классы, круглые столы. Специалистам предложат присоединиться к "Виртуальной школе молодого педагога", где можно в онлайн-режиме найти современные методические пособия, другую необходимую в работе информацию.

Кроме того, участникам мероприятия презентуют областную премию "Успешный старт" для молодых педагогов. Это совместный проект Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки и областной организации республиканского общественного объединения "Белая Русь".-0-