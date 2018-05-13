13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Себестоимость удобрений на новом азотном комплексе будет снижена на 20-25%. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ в программе "Контуры" председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко, сообщает БЕЛТА.

Игорь Ляшенко отметил, что запланированы глубокая модернизация ОАО "Гродно Азот" и строительство нового азотного комплекса. "Речь идет о производстве аммиака и карбамида - имеющейся линейки на сегодняшней площадке. Но оно будет в новом качестве, себестоимость продукции будет на 20-25% ниже, чем на существующих мощностях. Это позволит повысить конкурентоспособность предприятия в долгосрочной перспективе", - сказал председатель концерна.

Как сообщалось, новый комбинат обойдется в более чем $1 млрд, выручка составит $335 млн ежегодно. Глубокая модернизации "Гродно Азот" будет стоить около $400 млн. Работы частично профинансирует само предприятие, планируется привлечь и кредиты.-0-