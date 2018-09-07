Секретами долголетия поделятся с бобруйчанами гости с острова Сардиния

7 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Дни острова Сардиния пройдут 8-9 сентября в Бобруйске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе культуры горисполкома.

За круглым столом 8 сентября бобруйские медики обсудят актуальную тему долголетия с участием экспертов и президента Всемирного сообщества долголетия Роберто Пили. Эта организация создана на Сардинии для изучения и оценки вопросов долголетия и пропаганды активного образа жизни среди населения пожилого возраста. Сардиния входит в мировой список "голубых зон" - пяти регионов мира с наибольшим количеством долгожителей.

Представители Всемирного сообщества долголетия 9 сентября встретятся с футбольной командой Бобруйска, а итальянские музыканты выступят для горожан в молодежном парке. Всех ждет мастер-класс по танцам и выступление Эмануэле Гарау с его ансамблем. А на телеканале "Бобруйск 360" покажут телеверсию мастер-класса от специалиста по национальным сардинским блюдам, повара Симоне Мелони.

"Мероприятия с участием итальянских гостей проводятся в рамках достигнутых договоренностей о сотрудничестве с автономным регионом Сардиния, а также реализацией договора о побратимстве Бобруйска и итальянского города Иглезиас, подписанного сторонами в 2017 году", - отметили в отделе культуры.

Сардиния - второй по величине остров в Средиземном море. Являясь излюбленным местом для туристов, Сардиния при этом - высокоразвитый промышленный автономный регион Италии.-0-