Секреты чайных церемоний раскроют на фестивале в Минске 9-10 июня

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый в Беларуси чайный фестиваль "9525" пройдет в столичном парке "Дримлэнд" 9-10 июня, сообщили БЕЛТА организаторы.

В названии фестиваля зашифрована формула заваривания черного чая: 95 градусов, 2 грамма, 5 минут. Раскроют на мероприятии и другие секреты, связанные с ароматным напитком. Гости смогут принять участие в чайных церемониях и мастер-классах по приготовлению чая, познакомиться с традициями чаепития в разных странах: Китае, Индии, Шри-Ланке, Японии, Турции. Не обойдут вниманием и белорусские традиции и расскажут о правилах составления травяных напитков. Можно будет узнать про тайский чай, особенности свежих и выдержанных напитков, правила варки пуэра и многое другое.

Главным событием фестиваля станет IV Национальный чайный чемпионат Tea Masters Cup 2018. Свое мастерство в заваривании чая продемонстрируют профессионалы и любители. В этом году соревнования будут проходить в двух номинациях: "Мастерство чайной композиции" и "Мастерство чайной миксологии". Победителя ждет награда: бесплатное участие в международном чайном чемпионате в одной из стран, производящей напиток.

В программе также ярмарка ремесленников, музыка и танцы, игры и развлечения, розыгрыши призов, фотозоны. Будет работать детская площадка и фудкорт.

На лекциях по психологии и бизнесу расскажут, как правильно мечтать, где черпать энергию для работы, как связаны успех и счастье. Любителям спорта предложат поупражняться в тайцзы, цигун, кунг-фу, илицюань чжуньсиньдао, сделать дыхательную и суставную гимнастику. Творческих личностей приглашают на мастер-классы по оригами, квиллингу, игре на барабанах, живописи в техниках усин и эбру. Ждут посетителей и выступления музыкантов, играющих на хангах, а также диджеев и танцевальных коллективов. Организатором фестиваля выступает "Чайная студия Алены Величко".-0-