Секреты приготовления аутентичных постных блюд раскроют в Полоцком районе

13 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Вторая серия цикла передач "Смачнае падарожжа Надзейкі" проекта "Полаччына гасцінная" по возрождению аутентичной кухни Полоцкого района будет записана в агрогородке Близница 13 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Полоцком райисполкоме.
Проект реализуется Полоцким районным Центром культуры совместно с телекомпанией "Скиф-Полоцк". "Смачнае падарожжа Надзейкі" - своеобразный видеокаталог местных этнических блюд.
По задумке авторов, рецепты и технологию приготовления уникальных блюд от старожилов перенимает молодежь. Главная героиня цикла передач - городская девушка Надя. Сегодня (13 марта) ей предстоит знакомство с фольклористкой из агрогородка Близница Ольгой Чобот - основательницей музея этнографии "Бабін кут" со старинными предметами белорусской утвари и плюс к этому руководительницей фольклорного ансамбля "Близнянка" Сильницкого СДК. Женщина поделится рецептами двух старинных постных блюд - расскажет и покажет, как приготовить толчёники из картофеля с маком и рыбный суп со щавелем ("щавель с сушеной соленой рыбой").
Как сообщалось, первая запись проекта состоялась в конце января - старейшие жительницы деревни Богатырская раскрыли секреты приготовления картофельных цибриков и напитка "Ровгеня" на основе ржаной муки.
Планируется, что авторы проекта на протяжении года будут наведываться в разные населенные пункты района, чтобы собрать как можно больше рецептов блюд местной кухни. -0-
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