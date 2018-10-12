Сельхозярмарка пройдет 13-14 октября у "Чижовка-Арены" в Минске

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Минске 13-14 октября, сообщили БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Возле комплекса "Чижовка-Арена" на общегородской ярмарке фирменную продукцию представят предприятия Брестской области - Пружанский молочный комбинат, Пинский мясокомбинат, Березовский мясоконсервный комбинат, Березовский сыродельный комбинат, предприятия "УКХ "Брестоблхлебопродукт" и Облпотребсоюза, фермерские и рыбоводные хозяйства, промышленные предприятия. Время работы площадки - с 9.00 до 16.00. Здесь можно купить свежие плоды и овощи, консервированную, молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, рыбу, мед и др.

Возле Дворца спорта в эти выходные сельхозярмарки не будет.

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут также в районах Минска: Заводском с 10.00 до 16.00 (ул. Герасименко, 51, стоянка ФОК "Мандарин"), Ленинском с 9.00 до 16.00 (ул. Гашкевича, 2/3, на площадке ООО "Евроторг"), Первомайском с 9.00 до 17.00 (ул. Руссиянова, 1) районах - два выходных дня; Московском с 9.00 до 17.00 (ул. Есенина, 12), Октябрьском с 10.00 до 16.00 (ул. Чкалова, 7 - площадь культурно-спортивного центра УП "Минское отделение Белорусской железной дороги" и ул. Барамзиной, 10а), Партизанском с 9.00 до 16.00 (ул. Карвата, 4), Советском с 9.00 до 16.00 (парк Дружбы народов), Фрунзенском с 9.00 до 16.00 (ул. Притыцкого, 27 - Ледовый дворец спорта Минской области), Центральном с 10.00 до 19.00 (ул. Каховская, 31, кинотеатр "Киев") районах - только 13 октября.-0-