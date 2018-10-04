Сельхозярмарки пройдут 6-7 октября у Дворца спорта и "Чижовка-Арены" в Минске

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске продолжается: 6-7 октября в каждом районе столицы будут задействованы торговые площадки, в том числе в Заводском и Центральном - две общегородские, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

У Дворца спорта пройдет ярмарка с участием предприятий-производителей, фермерских и рыбоводных хозяйств, организаций потребительской кооперации, торговли и общественного питания Минска и разных областей. Возле комплекса "Чижовка-Арена" фирменную продукцию представят предприятия Минской области - ОАО "Минский мясокомбинат", ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов", ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч", СОАО "Коммунарка", ОАО "Городейский сахарный комбинат", ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский", ОАО "1-я Минская птицефабрика", предприятия Минского областного союза потребительских обществ, фермерские и рыбоводные хозяйства и др.

Время работы площадок - с 9.00 до 16.00. На ярмарках можно купить свежие плоды и овощи урожая 2018 года, консервированную, молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, рыбу, мед и др.

Покупки участникам Великой Отечественной войны, инвалидам I группы, гражданам старше 80 лет доставят домой бесплатно. Помощь в погрузке окажут активисты БРСМ.

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут также в других районах Минска: Заводском с 10.00 до 16.00 (ул. Герасименко, 51, стоянка ФОК "Мандарин"), Ленинском с 9.00 до 16.00 (пр-т Рокоссовского, 150а, кинотеатр "Салют"), Первомайском с 9.00 до 17.00 (ул. Руссиянова, 1 и ул. Гинтовта, 12) районах - два выходных дня; Московском с 9.00 до 17.00 (пр-т им. Газеты "Правда", 40), Октябрьском с 10.00 до 16.00 (ул. Барамзиной, 10а), Партизанском с 9.00 до 16.00 (ул. Антоновская, 30), Советском с 9.00 до 16.00 (парк Дружбы народов), Фрунзенском с 9.00 до 16.00 (ул. Лобанка, 94, возле ТЦ "Максимус"), Центральном с 10.00 до 19.00 (ул. Каховская, 31, кинотеатр "Киев") районах - только 6 октября.-0-