Сельхозпредприятие "Рудаково" в 2019 году введет в строй собственную биолабораторию

14 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Сельхозпредприятие "Рудаково" (Витебский район) введет в эксплуатацию собственную биолабораторию в 2019 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Степень ее готовности составляет 90%. Ввод в эксплуатацию собственной биолаборатории позволит "Рудаково" сократить затраты на приобретение биологических средств защиты растений от вредителей. Это последний объект крупного проекта по строительству теплиц. К настоящему времени введены в строй все производственные площади, административно-бытовой корпус, вспомогательные помещения, склады, гаражи, необходимые инженерные коммуникации и другие объекты. Все они разбивались на пусковые очереди и вводились по мере готовности.

Кроме того, параллельно шла реконструкция машинного двора. По этому проекту также выполнен большой объем работы, главным результатом которой стало сокращение расходов на ремонт и диагностическое обслуживание техники.

В перспективе "Рудаково" намерено расширить тепличное хозяйство. Объем необходимых инвестиций по данному проекту составляет 18,4 млн евро. Новый тепличный блок площадью почти 8,3 га планируется разместить на месте старых сооружений, где сохранились подземные инженерные коммуникации. Их наличие позволяет удешевить общую стоимость проекта: фактически вложения будут необходимы лишь на возведение каркасов теплиц. Его реализация позволит предприятию увеличить объем валового производства пользующихся спросом овощей защищенного грунта более чем на 4 тыс. т в год, получить дополнительную выручку в объеме свыше Br6 млн и создать около 80 рабочих мест.

Предприятие работает в сфере агропромышленного комплекса более 50 лет. "Рудаково" является филиалом ОАО "Молоко" г. Витебск. Специализируется на производстве овощей защищенного грунта с развитым производством молока и элитных семян. Общая площадь теплиц составляет 18 га. За январь-август валовое производство овощей защищенного грунта (огурцы, томаты, зеленные культуры) составило 8,4 тыс. т. Почти 70% овощной продукции "Рудаково" экспортируется в различные регионы Российской Федерации. Основные потребители на внутреннем рынке - жители Минска и Витебской области. -0-