Семь предприятий примут участие в мини-ярмарках вакансий в Минске 30 октября - 1 ноября

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три мини-ярмарки вакансий пройдут в Минске с 30 октября по 1 ноября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.

Первая мини-ярмарка состоится в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома (пр. Любимова, 14). Вакансии для безработных представят ООО "Стафф Деталь" и ООО "ТентЛюксПро".

На следующий день соискателей рабочих мест ждут в отделе обслуживания граждан №1 (ул. Я.Коласа, 69). Здесь они ознакомятся с вакансиями филиала "Электромонтажное управление №11" ОАО "Белэлектромонтаж", ООО "Данипол", ССУ №4 государственного предприятия "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома".

Завершит столичную неделю трудоустройства мини-ярмарка 1 ноября в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). В мероприятии примут участие представители ООО "Стафф Деталь", ООО "ЛеанГрупп", ССУ №2 и ССУ №4 государственного предприятия "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома".

Кроме того, 1 ноября в ОАО "Минский подшипниковый завод" (ул. Жилуновича, 2) управление занятости населения проведет День предприятия. Представители завода расскажут об условиях труда и его оплате. Аналогичная встреча состоится 2 ноября в отделе обслуживания граждан №2 с участием представителей ООО "Евроторг".-0-