Семейный экипаж из Мостовского района первым в области преодолел рубеж в 2 тыс. т

26 июля, Мосты /Корр. БЕЛТА/. Семейный экипаж из Мостовского района первым в Гродненской области преодолел рубеж в 2 тыс. т, передает корреспондент БЕЛТА.

Экипаж в составе Петра и Павла Москвенковых чествовали прямо в поле КСУП "Имени Адама Мицкевича" Мостовского района. Это уже вторая совместная уборочная для отца и сына: в прошлом году экипаж также был в лидерах.

"Хорошая погода, нормальный урожай. Стараемся качественно делать свою работу и за достижениями не гонимся. Скорее всего, они результат того, как относимся к труду", - отмечает Петр Москвенков. Он подчеркивает, что фундамент работы без вынужденных остановок закладывается на стадии подготовки техники. И помощь сына, отмечает комбайнер, с которым они понимают друг друга с полуслова, сложно переоценить.

22-летний Павел взял на основной работе отпуск, чтобы поучаствовать в уборочной. Говорит, что это не только хороший жизненный опыт, но и возможность заработать. Нагрузки молодого человека не пугают.

Одновременно с комбайнерами чествовали других тружеников. Водитель Иван Стасевич перевез на своем МАЗе свыше 2 тыс. т зерна, рубеж в 1 тыс. т преодолел водитель Владислав Лобач.

Передовикам вручены грамоты, благодарности, ценные подарки от областных и районных профсоюзов, руководства хозяйства.

"Важно, что в лидерах семейный экипаж в составе отца и сына. О многом говорит и то, что они не первый раз выходят в передовики. Преемственность поколений, передача ценного опыта от отца к сыну говорят о любви к труду, родной земле. Этот семейный экипаж - пример для других", - отметила председатель Мостовского районного объединения профсоюзов Елена Рогацевич. Она подчеркнула, что подобные достижения были бы невозможны без достойных условий труда. Профсоюзы уделяют внимание соблюдению законодательства об охране труда: обследуются санитарно-бытовые условия, созданные для аграриев, оценивается безопасность на рабочих местах, организация отдыха, обеспеченность спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и горячим питанием.

Перерыв на поздравление минимальный: погожие дни необходимо использовать по максимуму. На вопрос, можно ли ждать новых достижений, передовики отвечают уклончиво, ведь наперед загадывать не привыкли. Пока в КСУП убрано около половины из 2,7 тыс. га зерновых.

Полным ходом идет уборочная во всех регионах Гродненской области. По данным на 26 июля, зерновые были убраны на 33% площадей. В лидерах Берестовицкий (55%), Зельвенский (52%) и Гродненский (48%) районы. Средняя урожайность 31,9 ц/га. Наивысший показатель в Кореличском и Гродненском районах, где в среднем собирают 46,4 и 45,6 ц/га соответственно. Общий намолот по области превысил 340 тыс. т.-0-

Фото Леонида Щеглова