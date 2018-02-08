Семейный капитал назначен в Минске в 2017 году почти 2,4 тыс. семей

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейный капитал назначен в Минске в 2017 году почти 2,4 тыс. многодетным семьям, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

С 1 января 2015 года введен новый вид долгосрочной поддержки многодетных семей "Семейный капитал". Это единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств в $10 тыс. при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или последующих детей. Реализовать право на назначение семейного капитала можно только один раз. Денежные средства в $10 тыс. предоставляются семьям для использования в Беларуси полностью либо по частям в безналичном порядке - по одному или нескольким направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования, получение услуг в сфере социального обслуживания, здравоохранения, формирование накопительной (дополнительной) пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье.

С 2015 года семейный капитал назначен почти 7,4 тыс. столичных семей.

Система государственной социальной поддержки семей, воспитывающих детей, - одно из направлений демографической политики государства. Многодетным семьям оказывается разноплановая помощь. Получателями государственных пособий семьям, воспитывающим детей, в Минске являются 18 тыс. 247 человек, которым выплачивается 26 тыс. 127 ежемесячных пособий. Управлениями социальной защиты столицы за 2017 год назначено 20 тыс. 980 пособий семьям с детьми.

Также в столице для оказания дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, организовано льготное торговое обслуживание продовольственными и непродовольственными товарами с использованием дисконтных карт.-0-