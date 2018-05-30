Семейный праздник с интерактивом и мюзиклами устроят 2 июня в Станьково

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большая культурно-развлекательная программа "Отдых всей семьей в Станьково", посвященная Международному дню защиты детей, развернется 2 июня в живописном уголке возле одноименной деревни Дзержинского района Минской области, сообщили БЕЛТА организаторы.

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и Белорусский государственный академический музыкальный театр подготовили для гостей увлекательное действо на территории экспозиции боевой техники и тяжелого вооружения. Дети и взрослые с 11.00 до 16.00 смогут не только познакомиться с экспонатами, но и поучаствовать в конкурсной программе, увлекательных мастер-классах, караоке и прочем интерактиве, сняться на фоне тематических фотозон, украсить себя аквагримом.

Артисты музыкального театра на специально оборудованной площадке в 12.00 выступят с веселой концертной программой "День рождения Красной Шапочки". В сопровождении симфонического оркестра прозвучат всеми любимые и самые известные песни из мюзиклов, фильмов и мультфильмов для детей и взрослых: "Красная Шапочка", "Буратино", "Приключения бременских музыкантов", "Мэри Поппинс", "Летучий корабль" и др.

Гостей семейного праздника ожидает также выступление кинологов со служебными собаками и бесплатное угощение солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне. А любители высоты смогут воспользоваться возможностью полетать на вертолете.-0-