Семинар для руководителей предприятий малого и среднего бизнеса пройдет в Минске

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семинар "Банк для малого и среднего бизнеса: банковские продукты для развития и поддержки бизнеса" состоится в Минске 11 октября, сообщает БЕЛТА.

Менеджеры и директора частных компаний смогут пообщаться с ведущими финансовыми экспертами в области сопровождения и обслуживания малого и среднего бизнеса, узнать о современных финансовых трендах и новых бизнес-решениях, расширить полезную сеть контактов.

На семинаре речь пойдет о том, как компании получить финансовую независимость, воплотить в жизнь самые смелые идеи и проекты, развить производство, внедрить новые технологии. Эксперты расскажут, какие возможности перед бизнесом открывают транзакционный банкинг, торговое и экспортное финансирование. Также в центре внимания будет уникальная партнерская программа, позволяющая получить денежные средства практически без процентов.

Участие в семинаре бесплатное, но необходима регистрация по телефону +375 (17) 239-56-19 или сообщением на электронный адрес tsalko_va@belinvestbank.by с указанием названия организации, ФИО участников и контактными данными (телефон, электронная почта, адрес). Регистрация заканчивается 10 октября.

Семинар "Банк для малого и среднего бизнеса: банковские продукты для развития и поддержки бизнеса" состоится 11 октября с 9.30 до 14.00 в Минском международном образовательном центре им. Йоханнеса Рау (пр. газеты "Правда", д.11).

Организатором семинара выступает ОАО "Белинвестбанк".-0-