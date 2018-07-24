Семинар для туроператоров в Брестской области пройдет в формате В2В

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Образовательный семинар для представителей туристических организаций пройдет 24-25 июля в Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий сектором туризма управления спорта и туризма облисполкома Денис Никитюк.

Семинар организован Национальным агентством по туризму с целью продвижения туристического продукта региона. "Целевая аудитория семинара - республиканские туроператоры. Их интересуют как раскрученные туристические бренды, которые имеют развитую инфраструктурную составляющую, так и малоизвестные объекты, в которых есть какая-то изюминка. Эти два элемента были ключевыми. К примеру, в Брестском районе проводится интересный фестиваль "Вістыцкі яблык". Туроператоры смогут пообщаться с организаторами, наладить взаимосвязи. Формат этого семинара как В2В, то есть, бизнес - бизнесу, живое общение с целью генерировать поток туристов", - отметил Денис Никитюк.

В программе - посещение исторических и культурных достопримечательностей Пружанского, Каменецкого, Брестского и Ивановского районов. Участники побывают в усадебном комплексе "Пружанскі палацык" и историко-мемориальном музее "Усадьба Немцевичей", познакомятся с Троицким костелом в деревне Волчин и экспозицией музея Наполеона Орды, совершат обзорную экскурсию по Иваново и посетят сельский музей "Дом травника".

"Мы хотим показать западную часть Брестской области, ее основные достопримечательности, которые потом могут быть использованы при разработке туристических маршрутов. Как признаются сами туроператоры, им хотелось бы внести какие-то изменения в уже существующие маршруты, дополнить их новыми объектами. Поэтому стараемся сделать программу двухдневного семинара максимально насыщенной", - дополнил начальник отдела качества и учебно-аналитической работы Национального агентства по туризму Евгений Ковалев.

Мероприятие проводится в рамках Государственной программы развития туризма "Беларусь гостеприимная" на 2016-2020 годы в каждом регионе. Такие семинары уже прошли в Могилевской и Гродненской областях. В августе республиканские туроператоры будут знакомиться с достопримечательностями Гомельской области.-0-