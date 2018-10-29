Семинар-практикум для учителей аграрных классов проходит в Гродно

29 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Образовательная платформа "АграКЛАС" для учителей аграрных классов начала работу в Гродно, сообщила корреспонденту БЕЛТА ректор Гродненского областного института развития образования Светлана Сергейко.

Инициаторами семинара-практикума выступили ГрОИРО и Гродненский государственный аграрный университет. Участие в нем принимают свыше 50 учителей со всех регионов Беларуси.

"Наша задача - оказать методическую, нормативную, содержательную помощь педагогам, которые впервые в этом году стали вести факультатив "Введение в аграрные профессии". Мастерство учителя - подать программу так, чтобы ученики загорелись темой, полюбили профессию, захотели связать с этим дальнейшую свою судьбу. Как это сделать, какими методами и средствами доносить материал до детей - на эти вопросы мы постараемся дать ответ", - отметила Светлана Сергейко. Она подчеркнула, что работа образовательной платформы рассчитана на 3 дня.

Запланированы не только теоретические, но и практические занятия на базе аграрного университета, посещение лабораторий, действующих производств. Мастер-классы, тренинги будут проходить в интерактивной форме. Поделятся опытом с коллегами и учителя, которые ведут педагогические классы.

"Инициатором введения такого факультатива в школах стали Минсельзохпрод и Министерство образования. Созданы они для того, чтобы заранее сформировать у потенциальных абитуриентов знания и понимания тех или иных аграрных профессий, помочь сделать осознанный выбор при поступлении", - рассказал директор учебно-методического центра Минсельхозпрода Геннадий Валюшкевич.

Сейчас практически по всех районах страны создано свыше 200 аграрных классов, в которых занимаются ученики 10-х классов. Большинство создано на базе сельских школ. Курируют классы профильные университеты. В перспективе на занятия будет отводиться 2 часа в неделю: час теоретической работы, час - на закрепление полученных знаний на практике, в том числе с посещением самых современных производств.-0-