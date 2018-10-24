Семинары и мастер-классы по банному искусству проведут в Минске

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семинары и мастер-классы по банному искусству "Лазневыя сустрэчы" проведут в Минске с 3 ноября текущего года по 31 марта 2019 года, сообщили БЕЛТА в объединении "Городские бани".
На встречах, которые будут проходить в банях объединения 3-4 раза в месяц, можно будет пообщаться со специалистами, перенять опыт правильного посещения и парения в банях, узнать все о температурном режиме бани, уходе за телом, веничном массаже, видах банных веников, банном туризме, фестивалях и банных праздниках в СНГ.
Предполагается, что пять участников проекта от Минска пройдут на III Народный белорусский чемпионат по парению - 2019.
Отдельное городское предприятие банного хозяйства создано в Минске в 1994 году, входит в систему предприятий Управления бытового обслуживания населения Минска. Всего на обслуживании УП "Городские бани" находятся девять объектов.-0-
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