Сенаторы обсудят повышение роли местного самоуправления в социально-экономическом развитии регионов

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездное заседание Совета по взаимодействию органов местного самоуправления пройдет 26 апреля в Славгороде (Могилевская область) под руководством председателя Совета Республики Михаила Мясниковича. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Участники мероприятия посетят аллею памяти захороненных деревень Славгородского района, пострадавших от чернобыльской катастрофы, обсудят на базе Славгородской средней школы №1 работу по минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС", - рассказали в пресс-службе.

Программой предусмотрено также посещение Лопатичского сельского Совета (агрогородок Лесная), где будут рассмотрены вопросы социально-экономического развития региона, создания благоприятных условий для развития предпринимательской среды, повышения инвестиционной привлекательности территорий, стимулирования самозанятости населения с учетом выполнения декретов №7 о развитии предпринимательства и №1 о содействии занятости. Центральным мероприятием станет заседание Совета, речь пойдет о повышении роли органов местного самоуправления в решении актуальных вопросов социально-экономического развития.-0-