Сенько поздравил воспитанников Логойского детского социального приюта

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько принял участие в ежегодной республиканской благотворительной акции "Наши дети" - он посетил Логойский детский социальный приют. Об этом сообщили БЕЛТА в ГТК.

Для ребят из подшефного учреждения был организован познавательный квест, во время которого они познакомились с химическими и физическими опытами, научными экспериментами. Также дети встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Юрий Сенько вручил воспитанникам подарки и пожелал им крепкого здоровья, добра, тепла, хороших отметок, верных друзей, отзывчивости и оптимизма.

Сотрудники Минской региональной таможни встретились с ребятами из Ждановичского детского дома, Минской центральной - с детьми из социально-педагогического центра Партизанского района столицы, таможни "Минск-2" - с воспитанниками Ивенецкого дома-интерната, Брестской таможни - с ребятами из центра "Веда", Гродненской региональной - с детьми из Гродненского областного специализированного дома ребенка. Таможенники из Витебска посетили Великолетчанский детский дом, из Гомеля - Гомельский социально-педагогический центр, из Могилева - Могилевское областное кадетское училище.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси, стартовала 11 декабря и продлится по 10 января. Во время акции руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы, оказывают им помощь в решении существующих проблем, вручают детям подарки.-0-