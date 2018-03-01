"Сердечный патруль" прибудет 6 марта в Могилев

1 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Акция "Сердечный патруль" стартует в Могилеве открытой встречей с лучшими кардиологами и неврологами области, которая пройдет 6 марта в центральной поликлинике. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

Это будет "народная" пресс-конференция, на которой посетители смогут задать вопросы врачам, узнать исчерпывающую информацию о причинах инсульта, методах диагностики и профилактики, получить врачебную консультацию и персональные рекомендации. Планируется мастер-класс по измерению артериального давления. Специалисты говорят, что зачастую люди, измеряя давление дома, допускают ошибки и получают неправильные результаты.

Акция "Сердечный патруль" - часть социального проекта "В одном измерении", направленного на борьбу с инсультами и инфарктами. Его организовали производитель тонометров Microlife и национальный портал "Здоровые люди" при поддержке Министерства здравоохранения Беларуси.

"Открытые встречи с известными медиками мы начали в январе этого года. Уже побывали в Гродно, дважды встретились с минчанами, на территории столичной поликлиники и крупнейшего торгового центра, и пришли к пониманию, что это нужно и важно. Нам хочется достучаться до молодых людей, ведь медики давно бьют тревогу: инсульт стремительно молодеет, и виной тому - современный темп жизни, стрессы, перегрузки, нерациональное питание. Мы рассчитываем, что мероприятие посетят все, кто внимателен к здоровью своему и своих близких", - отметила кандидат медицинских наук, руководитель портала "Здоровые люди" Минздрава Ольга Светлицкая.

В рамках "патрулей" будут организованы тестовые зоны тонометров нового поколения, которые оборудованы технологией AFIB. Осенью 2017 года эти приборы появились в Беларуси. Технология способна выявлять мерцательную аритмию - причину инсультов с самыми тяжелыми последствиями. Принцип работы технологии AFIB прост: если у человека имеются признаки мерцательной аритмии, тонометр оповестит об этом.

Проект "В одном измерении" стартовал в октябре 2017 года и продолжится в 2018 году. Он охватит все регионы страны и расскажет об инсульте, современных способах его профилактики, признаках и грамотной оперативной помощи человеку, ставшему жертвой заболевания. Благодаря проекту белорусы узнают о том, как бороться с инсультом и что следует предпринимать, чтобы помочь себе и своим близким.-0-