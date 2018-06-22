Серию ночных экскурсий организуют в Могилеве

22 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Выпускники школы городских инициатив "Теплица" начинают в Могилеве реализацию проекта "Ночные экскурсии", сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель Центра городских инициатив Юрий Стукалов.

"Проект включает серию ночных тематических экскурсий по Могилеву. Ведь ночью можно посмотреть на город другими глазами, ощутить вечернее очарование Могилева, когда улицы сияют мириадами огней", - сказал Юрий Стукалов.

Первую авторскую экскурсию проведет 26 июня известный могилевский экскурсовод Олег Дьячков. Она пройдет по историческому центру города. Начало в 22.00, предположительное время окончания - 0.00-0.30. Cбор участников около Могилевского областного краеведческого музея. С собой на экскурсию рекомендуется брать одежду потеплее, фонарики и документ, удостоверяющий личность.

"Мы апробируем, насколько такие экскурсии будут востребованы и интересны. В перспективе такие прогулки с гидом можно продавать туристам и жителям города как хорошую альтернативу времяпровождению в ресторане или на дискотеке. Нам кажется, что они будут особенно популярны у молодежи и влюбленных. Здесь, конечно, многое будет зависеть от креативности программы", - считает Юрий Стукалов.

Первые пробные ночные экскурсии по областному центру пройдут бесплатно.-0-