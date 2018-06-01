1 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сервисный выездной отряд студентов Гомельской области впервые отправится в Сочи, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь областного комитета БРСМ Игорь Завалей.

Договоренность о создании сервисного отряда была достигнута на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. В состав отряда вошли почти 50 студентов вузов Гомельской области. "При его формировании учитывались успеваемость претендентов, их участие в общественной жизни, наличие рабочей специальности", - прокомментировал Игорь Завалей.

На Черноморское побережье ребята отправятся 2 июня, а с 4 июня приступят к работе в гостиничном комплексе "Сочи Парк Отель". Там они будут трудиться до конца августа. Помимо рабочих будней студотрядовцев ждет познавательная культурная и насыщенная спортивная программа. "Кроме того, Сочи примет матчи чемпионата мира по футболу, и наши ребята смогут стать свидетелями важного спортивного события и поучаствовать в обслуживании его участников и гостей", - сказал Игорь Завалей.

В целом в настоящее время в обком БРСМ поступило порядка 3 тыс. заявок от молодежи региона на участие в 230 отрядах. "При этом мы продолжаем принимать заявки и готовы помочь каждому желающему с пользой провести летнее время", - добавил первый секретарь. Юноши и девушки смогут попробовать свои силы в составе сельскохозяйственных, сервисных, производственных, строительных, педагогических, экологических отрядов. Планируется, что трудиться студенты будут не только в Гомельской области, но и в Новополоцке, Островце, а также в Курске, Сергиевском Московской области.-0-