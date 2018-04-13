Сев основных культур в Могилевской области планируется завершить к 1 мая

13 апреля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Сев основных видов культур в Могилевской области планируется завершить к 1 мая. Об этом сообщил сегодня во время регионального праздника весеннего сева "Засевки" председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Валерий Семенов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на сжатые сроки и позднюю весну, с началом массовой посевной кампании перед аграриями Могилевской области стоит задача за 10 дней посеять ранние яровые культуры и полностью приступить к шлейфу, - отметил руководитель. - Тем более, мы уже вышли на плановые цифры готовности по всем видам техники и приступили к выполнению полевых работ. Лучшее положение связано также с тем, что в прошлом году мы подняли больше зяби, поэтому пахоты немножко уменьшится, что, естественно, сократит сроки посевной".

На сегодняшний день весенне-полевые работы начались практически во всех хозяйствах области. В целом площадь ярового клина составит в регионе более 350 тыс. га. В планах - получить в 2018 году 1,3 млн т зерновых и зернобобовых культур, а также посеять 20 тыс. га кукурузы, за счет чего приднепровские аграрии получат дополнительное зерно и приблизятся к 1,5 млн т.

Областной праздник начала весеннего сева "Засевки" прошел на поле ОАО "Тишовка" в Могилевском районе. Участниками ежегодного традиционного ритуала хлеборобов, который согласно поверьям закладывает основу будущего урожая, стали сельскохозяйственные работники, представители Могилевского облисполкома, профсоюзов, председатели райисполкомов, духовенство.

Во время праздника состоялась театрализация народных обрядов перед началом посевной. Так, хлеборобы закопали горшочек каши в свежевспаханную землю - на ровные и сильные всходы, поклонились первой борозде - на богатый урожай. Чтобы посевы были чистыми, без сорняков, а урожай обошли стихийные бедствия, "гаспадары поля" надели красные самотканые пояса и соломенные шляпы.

Завершились "Засевки" выступлением творческих коллективов Могилевского района и солдатской кашей.-0-

Фото Олега Фойницкого