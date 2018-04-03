Сезон аттракционов в Минске откроется 27 апреля

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие сезона работы аттракционов в городских парках столицы намечено на 27 апреля, сообщили БЕЛТА в УП "Минскзеленстрой".
В данный момент аттракционы расчехляют и наводят на площадках лоск. Расконсервация производится по плану, для каждого объекта предусмотрен свой комплекс мероприятий. Кроме того, в парке культуры и отдыха им. Челюскинцев будет устроена новая детская площадка для размещения аттракционов, установлено игровое оборудование. Здесь же планируется внедрить современную платежно-пропускную систему.
Также в Центральном детском парке им. М.Горького появится яркий надувной комплекс.
За неделю до официального старта сезона - с 21 апреля - начнется проведение танцевальных программ "Для тех, кто молод душой" в парке культуры и отдыха им. Челюскинцев.-0-
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