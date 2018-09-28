Сезон фонтанов завершился в Минске

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске завершился сезон работы фонтанов, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер "Минскзеленстроя" Владимир Бабивский.
Водные гейзеры по погодным условиям не работали с начала этой недели, хотя официально закрытие сезона традиционно назначено на последнюю пятницу месяца. С завтрашнего дня начнется консервация объектов, специалисты проведут комплекс мероприятий по их подготовке к осенне-зимнему периоду.
Основные работы выполнят в течение месяца: сначала предстоит снять фонтанные насадки, затем будет демонтировано оборудование, которое не выдерживает низких температур. В системы некоторых фонтанов введут специальную жидкость, препятствующую образованию коррозии.
Также Владимир Бабивский напомнил, что 30 сентября - последний день работы аттракционов. Карусели будут принимать посетителей до вечера, если позволит погода.
Сезон работы аттракционов и фонтанов открылся в Минске 27 апреля. Всего на обслуживании УП "Минскзеленстрой" находятся 34 городских фонтана и 56 аттракционов.-0-
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