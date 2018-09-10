10 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Сезон осенних ярмарок начнется в Витебской области 15 сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг Витебского облисполкома.

На установленных площадках жители области смогут по выгодным ценам приобрести всю необходимую сельхозпродукцию, саженцы плодово-ягодных деревьев и кустарников, продукты питания. Пользующаяся популярностью у витебчан выставка-продажа продукции учреждений образования "Восеньскі карагод" состоится 22 сентября на площадке возле Дворца спорта. Помимо продажи сельскохозяйственной продукции, продукции деревообработки и сувениров на ней будут организованы выступления детских творческих коллективов.

Для бесперебойного обеспечения населения сельхозпродукцией в межсезонный период с середины сентября начнется массовая закладка овощной продукции в стабилизационные фонды. Всего на предстоящий период в Витебской области планируется заготовить 7,8 тыс. т картофеля, 3,7 тыс. т белокочанной капусты, 2 тыс. т моркови, 1,5 тыс. т свеклы, 2,3 тыс. т репчатого лука, 1,8 тыс. т яблок. Закладку овощей и фруктов будут осуществлять 28 субъектов хозяйствования, имеющих специализированные стационарные хранилища. Всего задействуют 51 хранилище емкостью единовременного хранения 63,4 тыс. т. Из них 28 находятся в ведении сельхозорганизаций, 18 - потребкооперации, 5 - торговых предприятий. Работа по подготовке данных объектов к приемке сельхозпродукции уже завершена.-0-