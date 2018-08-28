Сезон фонтанов в Минске завершится 28 сентября

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сезон работы фонтанов Минска завершится в конце сентября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УП "Минскзеленстрой".

Обычно закрытие сезона назначают на последнюю пятницу месяца. В нынешнем году это 28 сентября. "Отключение фонтанов в конце сентября связано с климатическими условиями", - сказал главный инженер предприятия Владимир Бабивский. А поскольку Мингорисполком не планирует организовывать праздничных мероприятий, приуроченных к завершению сезона, окончательное решение - за эксплуатирующей организацией.

Выходные в фонтанном хозяйстве случались и в течение лета - из-за особых условий (дождливой погоды, низкой температуры, сильного ветра). Кроме того, из 34 фонтанов, содержанием которых занимается "Минскзеленстрой", по различным причинам отключены три - возле аэропорта Минск-1, кинотеатра "Киев" и Национальной школы красоты. "Причины технического характера и от нас не зависят: в одном случае застройщик жилого комплекса отключил подачу воды, в другом - балансодержатель фонтана, УКС района, не может закупить новое насосное оборудование. Фонтан возле школы красоты не работает из-за возведения метро. То есть будут ли запущены эти объекты в следующем летнем сезоне, сказать трудно", - добавил Владимир Бабивский.

Зато коллекцию водных гейзеров столицы к следующему сезону пополнит еще один объект: параллельно со строительством нового здания Верховного суда на улице Орловской рядом с ним возводится и фонтан. Однако будет ли он передан на обслуживание "Минскзеленстрою", пока не решено.-0-