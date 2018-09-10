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Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 22 сентября

Регионы 10.09.2018 | 09:59
Фото из архива
Фото из архива

10 сентября, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 22 сентября, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего планируется провести 150 таких мероприятий. Основной городской площадкой станет территория у "Чижовка-Арены". Также несколько ярмарок состоятся у Дворца спорта.

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Теги
Минск, сельское хозяйство, ярмарка
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