10 сентября, Минск /Надежда Матвеева - БЕЛТА/. Сезон сельскохозяйственных ярмарок в Минске откроется 22 сентября, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, передает корреспондент БЕЛТА.

Всего планируется провести 150 таких мероприятий. Основной городской площадкой станет территория у "Чижовка-Арены". Также несколько ярмарок состоятся у Дворца спорта.

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