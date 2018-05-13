СГ выделит $5 млн на реконструкцию комплекса "Брестская крепость - герой"

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из бюджета Союзного государства выделят $5 млн на реконструкцию мемориального комплекса "Брестская крепость - герой". Такая информация была озвучена в эфире телеканала СТВ в программе "Неделя", сообщает БЕЛТА.

Реконструкция затронет 16 объектов. В их числе руины инженерного управления возле Вечного огня, руины между казармами Юго-Восточной части и Холмскими воротами, Юго-Западные казармы, ремонт подвалов 333-го Стрелкового полка. Запланирована реставрация Пятого форта, возведенного в конце 19-го века, работы планируется начать в ближайшие годы.

Помимо консервации и ремонта, будет создано три новых музея. Экспозиции первого из них будут созданы уже в декабре нынешнего года. В семи залах посетители смогут ознакомиться с историей строительства крепости, начиная с закладки первого камня, а также со всеми ее героическими вехами. При это будет использован прием трехмерных панорам.-0-