31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шанхай заинтересован в опыте Минска по развитию малого и среднего бизнеса. О деталях государственной системы поддержки этой сферы шла речь сегодня на встрече заместителя председателя Мингорисполкома Александра Крепака с делегацией Управления финансов Шанхая, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале встречи Александр Крепак ознакомил гостей с развитием сектора малого и среднего бизнеса в Минске. "В столице работают около 42 тыс. юридических лиц и примерно 72,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Доля налоговых поступлений от них в бюджет города достигает около 40%. То есть роль этого сектора очень высока. Основные сферы деятельности - торговля, промышленность, строительство и транспорт", - рассказал Александр Крепак. Он подчеркнул, что для совершенствования их деятельности на государственном и локальном уровнях предпринимаются меры по устранению барьеров. "Помимо прочего, это еще решает вопрос занятости: мы боремся за каждое рабочее место, которое можно дать нашим гражданам", - заключил заместитель председателя Мингорисполкома.

Заместитель начальника Управления финансов Шанхая Гу Хунсян отметил то, как стремительно и всесторонне развиваются отношения Беларуси и Китая, и подчеркнул важность взаимодействия на уровне городов. "Мы уже успели провести несколько деловых встреч. И то, что увидели и услышали, как мне кажется, показывает, какое огромное внимание в Беларуси и Минске уделяется развитию малого и среднего бизнеса. Особенно в части законодательной поддержки. Это важно для повышения уровня жизни людей", - сказал Гу Хунсян. По его словам, в Шанхае доля малого и среднего бизнеса очень высокая, он вносит большой вклад в экономику города. Для его поддержки действует закон о продвижении и развитии малых и средних предприятий, создан специальный фонд. Однако всего этого недостаточно, чтобы решить проблему финансирования бизнеса, когда он испытывает трудности. Гарантии финансирования, участие в инвестиционных программах - этот опыт Минска шанхайским партнерам кажется особенно полезным.

Делегация из Шанхая находится с трехдневным визитом в Минске. Накануне гости посетили Парк высоких технологий, ознакомились с достопримечательностями белорусской столицы, посетили музеи. Завершающий день визита они проведут в Мире и Несвиже.

Как сообщалось, Минск готовится принять 10 сентября около 80 шанхайских компаний на белорусско-китайском бизнес-форуме "Парус Шанхая". А в ноябре главы двух городов подпишут соглашение о сотрудничестве на I Международной китайской выставке импортных товаров и услуг (China International Import Expo).-0-