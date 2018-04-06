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Шедевр на десерт! Хиты кулинарного искусства!

Регионы 06.04.2018 | 09:40

Если спросить у белорусов, любят ли они сладости, то можно с полной уверенностью утверждать, что большинство ответят "да". Но наверняка мало кто видел вкусности, которые можно не только вкушать, но и созерцать с поистине эстетическим наслаждением, что-то вроде живописной съедобной картины или скульптуры. Такие шедевры, способные удивить любого своей креативностью и оригинальностью, умеют делать в Могилеве. Впервые в городе на Днепре произведения кулинарного искусства, которые являются победителями в различных номинациях национальных и международных конкурсов профмастерства, выставили для широкого обозрения публики на специализированной выставке "Сладкая феерия - кулинарные хиты от "Домочай". Впечатлиться, а также узнать тонкости и секреты мастерства решили и корреспонденты БЕЛТА, отправившись на импровизированную экскурсию в Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова.

В жизни, конечно, приходилось видеть красивые свадебные торты, искусно выпеченные пироги и хлеба, но то, что было представлено на выставке, да еще в таком многообразии сюжетов, по-настоящему впечатляло самых искушенных зрителей. Тонко и глубоко прописанные образы исторических, сказочных и мультяшных персонажей, натюрморты и тематические полотна. И все это дышит, заполняет пространство искрящейся жизненной энергией. Кажется, как будто ты находишься в мастерской прославленного живописца-волшебника, который взмахом кисти создает свои непревзойденные шедевры. А на самом деле весь этот блистающий мир сотворен хрупкими женскими руками из теста, сахарной пасты, шоколада и других натуральных кондитерских ингредиентов.

"Для меня это настоящее чудо, - делится вслух своими впечатлениями от увиденного посетительница выставки Клавдия Неверко. - Я ведь и сама увлекаюсь выпечкой, но чтобы создавать такую красоту своими руками, это просто непостижимо. Каждая деталь продумана, сделана со смыслом и исполнена с таким искусным мастерством". И тут же она задает вопрос мастеру-кондитеру Елене Ахарцевой: "А вот эти цветы, они настоящие, живые?" "Нет, - улыбается автор работы. - Они из сахарной пасты, а выполнены в английской технике плетения, поэтому выглядят так естественно. И корзина, в которой они находятся, тоже не из лозы. Все съедобное - бери и хрусти!"

Работа Елены Алексеевны, которая так притягивала гостей выставки, была посвящена английской королеве Елизавете I. "Я очень люблю смотреть канал History. Меня впечатлила судьба этой выдающейся личности, которая сделала Англию самой сильной морской державой. Она изображена мною восседающей величаво на троне. А у входа в королевские покои ее власть и спокойствие охраняют стражи - средневековые рыцари. Над созданием этого образа сильной и волевой женщины, которая жила и правила, как утверждают многие историки в "золотой век" английского королевства, мне потребовалось чуть больше двух недель. И эта работа завоевала золотую медаль на Международном чемпионате кондитерского искусства в Минске", - рассказала мастер-кондитер.

А мы продолжаем путешествовать во времени и созерцаем "Парк Юрского периода", где разгуливают в сочной зелени джунглей задумчивые и совсем не страшные динозавры. К созданию этой работы Елену подтолкнули найденные игрушки у внука Ивана, а для того, чтобы проникнуться еще больше возникшими образами, сходила с ним на тематическую выставку. Потом все прочувствовала, "переварила" в себе, так и получился из сахарной пасты кулинарный шедевр, который покорил международное жюри конкурса декорации тортов "Фэнтези и Фантастика", который прошел в конце февраля в рамках крупнейшей в Польше кондитерской выставки EXPO SWEET. Динозавры принесли мастеру Гран-при, и еще три золотые медали завоевали ее коллеги. Отметим, что белорусские кондитеры на конкурсе были удостоены 5 золотых медалей из 10 возможных.

А вот и тролль, лукаво выглядывающий из болотной тины. На его тонких длинных пальцах вместо драгоценностей застыли маленькие жучки с бронзовыми спинками. Кажется, еще мгновение - и они неспешно двинутся по своим делам, а лягушка заквакает. Эта работа из соленого теста "Лесной тролль" мастера-кондитера Натальи Минченковой в Польше завоевала также золото. "А вы и ваши коллеги где-то учились кулинарному искусству?" - спрашиваю по ходу экскурсии Елену. "Я в 1977 году закончила Минское училище пищевиков по специальности кондитер. С тех пор и работаю в профессии, а мастерство пришло постепенно. Сначала начинала с изготовления простых цветочков, затем более сложные композиции, а теперь могу практически все, что связано с декорированием тортов. У меня все идет как бы изнутри: сюжеты, образы, ассоциации..." - поделилась она.

"Вы такие торты делаете на заказ для обычных покупателей?" - интересуются посетители. "Мы сегодня работаем в эксклюзивной мастерской, где можем делать на заказ торты ручной работы любой сложности и на любой вкус, даже в виде танка, автомобиля или самолета", - замечает кондитер. Елена Алексеевна тут же достает мобильный и демонстрирует пораженной публике десятки фото самых различных вкусностей. "Мне даже пришлось как-то декорировать торт золотым унитазом, - добавляет она. - Такой подарок решила сделать одна знакомая своей подруге, которая занималась сантехническим бизнесом".

"А зарплата у вас большая?" - задает актуальный вопрос молодежь. "Мы зарабатываем достойно, но и работаем мы не как все до определенного времени. Частенько, чтобы выполнить заказ остаемся допоздна. Ведь это, как и творчество, должно увлекать, вдохновлять. К тому же здесь нужна усидчивость и терпение. Я требовательна к себе даже в мелочах. Высокому профессионализму и ответственности за свое дело учим и молодежь. Но самое большое удовлетворение получаешь не от материального поощрения, а от того, что твои работы способны дарить людям радость", - ответила Елена. Предвосхищая вопрос о том, что готовит она дома для своих близких, кондитер сказала, что сладости не любит. "А в семье я предпочитаю баловать родных пельменями, пирожками и чебуреками с различными начинками: фаршем, капустой, грибами и т.д. Вот это моя настоящая страсть", - улыбается женщина.

Работа "В джазе только девушки" победила на конкурсе по декорированию тортов и изготовлению сладких украшений "Торжество стиля и вкуса", который прошел в 2017 году в рамках 23-й оптовой продовольственной выставки-ярмарки "Продэкспо". Ее автор - золотой призер Всемирной кулинарной олимпиады Наталья Шарай. Здесь же привлекает внимание и еще одно ее произведение, выполненное из шоколада -"Очаровашка Пинки". Она всем кокетливо улыбается, приглашая окунуться в мир волшебства и непревзойденной фантазии, который создают своим искусством могилевские мастера-кондитеры.

В экспозиции также представлен широкий ассортимент хлебобулочных изделий от "Домочая": гигантские хлеба, караваи, булочки, кренделя и др. Все выглядит не только красиво, но и аппетитно, что так и хочется попробовать. "Вот если бы в городе появилось кафе, где бы все это делали в режиме реального времени и тут же потчевали гостей вкусностями и чаем и здесь же работала постоянно действующая выставка кулинарных шедевров, - высказывают идеи вслух посетители. - Такое заведение наверняка бы пользовалось большой популярностью не только у могилевчан, но и туристов".

Наверное, это хорошая идея и ее воплощение еще впереди. Но ясно одно, что кулинарные шедевры нельзя прятать от зрителя, они способны удивлять, вдохновлять и радовать. Сейчас мастера трудятся над изготовлением пасхальных куличей, а на производствах компании "Домочай" выпущен широкий ассортимент пасхальной кондитерской продукции, которая освящена и реализуется в фирменной торговой сети и выездной торговле. Эти вкусности от "Домочая" станут хорошим подарком в каждом доме и украшением любого праздничного стола.

Сергей КУЛЯГИН,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО.

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