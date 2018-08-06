6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схема движения транспорта у станции метро "Уручье" в Минске изменится, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии директор ГУ "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов, передает корреспондент БЕЛТА.

Вблизи станции метро отмечается сложная дорожная ситуация в часы пик в утреннее и вечернее время, отметил Валерий Шкуратов. В числе предложений - зонирование территории по аналогии с пространством Привокзальной площади, объединение остановочных пунктов, расширение посадочных площадок, введение одностороннего движения по местному проезду и др.

"Внедрение предлагаемых решений позволит сократить время простоя общественного транспорта на 38%, повысить скорость сообщения на 23-25%.

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