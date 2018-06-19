Схема зеленых зон Минска вынесена на общественное обсуждение

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественное обсуждение экологического доклада по оценке схемы озелененных территорий общего пользования Минска пройдет с 26 июня по 25 июля. Информация размещена на сайте комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.
Документ разработан УП "Минскградо", ознакомиться с ним можно на сайтах районных администраций и в самих администрациях. Схемы подготовлены для каждого административного района города, в них обозначены границы скверов, парков, бульваров.
Проект предполагает создание базы данных озелененных территорий для регулирования градостроительной деятельности. Расчетный срок реализации схемы составляет пять лет.
Выразить замечания и предложения можно в журналах регистрации, а также по почте.-0-
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