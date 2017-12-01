Схемы движения автотранспорта изменятся возле 10 минских школ

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Схемы движения автотранспорта изменятся возле десяти минских учреждений образования, сообщил генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

Схемы движения транспорта планируется изменить во время работ по реконструкции и благоустройству территорий, прилегающих к этим объектам. Мероприятия будут проводиться для повышения безопасности пешеходов на территориях возле столичных средних школ №30, 34, 53, 55, 69, 90, 116, 147, а также гимназий №17 и 34.

По словам Дениса Глинского, разработка проектно-сметной документации займет до двух с половиной месяцев. Кроме того, потребуется дополнительное время для проведения государственной экспертизы. Непосредственно к работам планируется приступить летом следующего года.-0-