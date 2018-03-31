Шерстнев: обращения граждан - подсказка для властей о том, где надо усилить работу

31 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Обращения граждан - подсказка для властей, в каких направлениях надо усилить работу. Это отметил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, подводя итоги сегодняшней прямой линии с населением, передает корреспондент БЕЛТА.

Анализируя географию обращений, руководитель области обратил внимание на то, что к нему на прямую линию крайне редко поступают звонки из небольших районов. "Чем больше район, тем больше проблем. Это говорит о том, что местные власти не доходят до людей, не решают их проблем, поэтому вопросы поднимаются на уровне облисполкома, - сказал губернатор. - Нам надо систематизировать работу по тем направлениям, о которых говорят нам жители. А это наведение порядка, благоустройство территорий и ремонт дорог".

Начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома Илона Шульга сообщила, что количество обращений в облисполком в первом квартале уменьшилось на 24% по сравнению с прошлым годом. При этом самой волнующей для населения остается сфера ЖКХ. По этой тематике поступает около 50% заявлений. Много вопросов вызывают состояние дорог, работа транспорта, качество торгового обслуживания, актуальны для жителей области и проблемы занятости. Как положительную тенденцию начальник отдела отметила снижение числа обращений от жителей Оршанского района.

Сегодня на прямую линию губернатора поступило 19 звонков, практически половина - из Витебска. Один из самых острых вопросов - устройство кафе, где готовят шашлыки на открытом огне, в жилом доме по проспекту Строителей. Конфликт владельцев объекта общепита и жильцов имеет продолжительную историю, известен и городским, и областным властям. Для того, чтобы урегулировать вопросы и найти пути решения проблем, будет создана специальная независимая комиссия. Николай Шерстнев пообещал позвонившей жительнице дома, что сам выедет на место, чтобы оценить ситуацию.

Кроме этого, витебчане высказывали претензии к работе общественного транспорта и качеству медицинского обслуживания, говорили о необходимости благоустройства мест отдыха и придомовых территорий.

На прямую линию поступили обращения от жителей Сенненского, Полоцкого, Дубровенского, Поставского, Чашникского районов, Орши и Глубокого. Дозвонившиеся рассказывали о плохой работе сельских магазинов, непомерной плате за услуги водоотведения (откачка канализационных стоков на частных подворьях), плохих дорогах, просили принять меры к пьющим соседям и др.

В каждую ситуацию Николай Шерстнев вникал детально, при необходимости подключал к разговору председателей райисполкомов (они работали на местах в режиме видео-конференц-связи), а также руководителей подразделений облисполкома, которые присутствовали на прямой линии. По всем вопросам даны поручения, их выполнение будет проконтролировано.-0-