Шерстнев: с вопросами людей системного характера надо разбираться глубоко

18 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. С вопросами людей системного характера надо разбираться глубоко. Об этом заявил сегодня председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев по итогам проведения прямой телефонной линии с жителями области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Обращаю внимание на те проблемы, которые носят системный характер. Все они могут сниматься на местах. При этом, закрыв проблему одного человека, мы не решаем вопрос в целом. Разбираться надо глубже, ведь есть и другие люди, что не позвонили, но с такими же проблемами", - подчеркнул губернатор, обращаясь к руководителям районов.

Например, пенсионерка из Лиозненского района из-за закрытия частной оптики столкнулась с проблемой изготовления очков. Жительница деревни Новые Вайханы Городокского района подняла вопрос с закупкой молока.

Сразу несколько звонков поступило от жильцов домов по улице Терешковой в Витебске, связанных с задержкой открытия реконструированного магазина "Веста". Решить бумажный вопрос и открыть готовый к работе объект председатель облисполкома поручил к 1 сентября.

На контроль взял губернатор проблему развития инваспорта в областном центре после обращения витебчанина с ограниченными возможностями, серьезно занимающегося волейболом. Все спортивные объекты города будут проанализированы с точки зрения обеспечения доступности для инваспортсменов, этот вопрос будет решаться.

Во время прямой линии поступили также звонки от людей, которые просили главу области передать слова благодарности тем, кто помог им в решении вопросов. Так, сельчанин из деревни Большой Полсвиж Лепельского района благодарил руководителя местного хозяйства за помощь в уборке зерновых. Не остался равнодушным к нежданной поддержке со стороны сельхозпредприятия и пенсионер из Дубровенского района, которому помогли с обеспечением сеном. Жительница Витебска по просьбе сельчан из деревни Новоселки Витебского района в лице губернатора адресовала теплые слова всем (врачам, работникам сельсовета, службы по гражданству и миграции), кто принял участие в судьбе местного жителя, остро нуждавшегося в помощи. "Не знаю, как их зовут, но огромное им спасибо. Сейчас жизнь этого человека наладилась, у него все хорошо", - сказала женщина.

Все слова благодарности за подписью председателя облисполкома найдут своих адресатов. По его решению, это станет новой формой в работе с обращениями граждан. "Приятно слышать от людей благодарность. Видны перемены, подвижки", - констатировал в конце прямой линии Николай Шерстнев. Он также отметил, что сегодня не поступило нерешаемых вопросов и не было слышно в словах звонивших озлобленности, злости. "Люди ставили адекватные вопросы, поэтому дожимайте, выстраивайте взаимоотношения с жителями районов", - добавил губернатор, обращаясь к руководителям районов.-0-