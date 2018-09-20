Шесть перевозчиков-нелегалов оштрафованы в Могилеве

20 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Факты занятия незаконной предпринимательской деятельностью по оказанию услуг такси выявлены в Могилеве, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по особо важным делам второго отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области Сергей Соловьев.

Нелегальной перевозкой пассажиров занимались граждане, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Для легализации "бизнеса" они использовали сервис заказа услуг, принадлежащий одному из предприятий Минска. При этом в его штате "таксисты" не состояли. Пользователи сервиса заказа такси регистрировались в системе сайта одного из ООО в качестве водителей с условием перечисления в бюджет "работодателя" 5% от каждого тарифа заказа. Предложения о заказах размещались в общем доступе для всех его пользователей.

"По фактам выявленных нарушений в отношении перевозчиков управлением составлено 6 протоколов об административном правонарушении. Экономическим судом Могилевской области виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин (сейчас базовая величина составляет Br24,5), с конфискацией полученного дохода", - сказал Сергей Соловьев.

В УДФР обратили внимание, что граждане, занимающиеся незаконной предпринимательской деятельностью, помимо административной ответственности могут быть привлечены и к уголовной ответственности по ст. 233 (незаконная предпринимательская деятельность) УК Республики Беларусь.-0-