Шести женщинам Могилевской области вручены ордена Матери

7 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевском облисполкоме сегодня прошел торжественный прием заслуженных женщин Могилевской области, посвященный Международному женскому дню. В нем приняли участие представительницы прекрасной половины человечества из всех районов области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот замечательный весенний праздник посвящен вам - прекрасной половине человечества, тем, кто дарит жизнь, приносит в этот мир доброту и любовь, - отметил председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский. - Огромную благодарность заслуживает все, что вы делаете для своей малой родины, для нашей страны".

Владимир Доманевский во время награждения

Руководитель области заметил, что сегодня женщины сполна себя реализуют в политике, бизнесе, общественной жизни, занимают ведущее положение в социальной и финансовой сфере, науке и спорте. "Достойный пример для мужской половины проявили наши женщины - олимпийцы. Сохраняя самообладание и уверенность в своих силах, именно они завоевали для Родины три олимпийские медали, из них две - высшего достоинства", - сказал губернатор.

Во время награждения

Во время награждения

Владимир Доманевский тепло поздравил участниц торжества с наступающим праздником, подчеркнув их значимую роль в социально-экономическом развитии региона, и в торжественной обстановке вручил ордена Матери шести женщинам, родившим и воспитавшим пятерых и более детей. Все участницы торжества получили цветы.

Владимир Доманевский награждает Олесю Кудрявцеву

Владимир Доманевский награждает Елену Осипович

Владимир Доманевский награждает Людмилу Садкову

Домохозяйка Валентина Дерябина, воспитывающая семерых детей, отметила, что быть матерью - это большое счастье, огромная ответственность и неустанный труд на благо своих детей. Она искренне поздравила всех женщин с наступающим праздником, пожелав им семейного счастья, любви и здоровья.

Владимир Доманевский награждает Валентину Дерябину

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Во время награждения

Фото Олега Фойницкого.