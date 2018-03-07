Шести женщинам Могилевской области вручены ордена Матери

7 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилевском облисполкоме сегодня прошел торжественный прием заслуженных женщин Могилевской области, посвященный Международному женскому дню. В нем приняли участие представительницы прекрасной половины человечества из всех районов области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот замечательный весенний праздник посвящен вам - прекрасной половине человечества, тем, кто дарит жизнь, приносит в этот мир доброту и любовь, - отметил председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский. - Огромную благодарность заслуживает все, что вы делаете для своей малой родины, для нашей страны".

Руководитель области заметил, что сегодня женщины сполна себя реализуют в политике, бизнесе, общественной жизни, занимают ведущее положение в социальной и финансовой сфере, науке и спорте. "Достойный пример для мужской половины проявили наши женщины - олимпийцы. Сохраняя самообладание и уверенность в своих силах, именно они завоевали для Родины три олимпийские медали, из них две - высшего достоинства", - сказал губернатор.

Владимир Доманевский тепло поздравил участниц торжества с наступающим праздником, подчеркнув их значимую роль в социально-экономическом развитии региона, и в торжественной обстановке вручил ордена Матери шести женщинам, родившим и воспитавшим пятерых и более детей. Все участницы торжества получили цветы.

Домохозяйка Валентина Дерябина, воспитывающая семерых детей, отметила, что быть матерью - это большое счастье, огромная ответственность и неустанный труд на благо своих детей. Она искренне поздравила всех женщин с наступающим праздником, пожелав им семейного счастья, любви и здоровья.

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