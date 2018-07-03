3 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Шествием трудовых коллективов откроется празднование Дня Независимости в Витебске, сообщили БЕЛТА в Витебском горисполкоме.

Праздничное шествие трудовых коллективов пройдет от пл.Свободы по ул.Ленина до пересечения с Московским проспектом. Его конечная точка - мемориальный комплекс в честь воинов-освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины на площади Победы. Здесь с участием руководства областных и городских властей, общественности и гостей города состоится митинг, возложение цветов и венков к Вечному огню, а позднее развернутся выставка вооружения и спортивная площадка, будет выступать духовой оркестр, состоится праздничный концерт. На улице Пушкина запланированы литературно-музыкальная программа, выставка, танцевальный мастер-класс.

В 22.55 витебчане присоединятся к общереспубликанской акции "Споем гимн вместе", а завершится праздничный день салютом в 23.00.

Различные мероприятия ко Дню Независимости повсеместно организованы в Витебской области с 1 по 3 июля.-0-