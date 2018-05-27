Школа молодого ученого соберет около 200 слушателей в Минске

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Школа молодого ученого "Ученый под ключ - 2018" открывается 29 мая в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН Беларуси.

Интенсивный курс лекций, семинаров, тренингов и мастер-классов ведущих ученых для магистрантов, аспирантов и талантливых молодых ученых продлится до 1 июня. Он будет посвящен организации научной деятельности в Национальной академии наук и Беларуси в целом, публикации научных результатов, подготовке и защите диссертаций, управлению научными проектами.

Целью Школы молодого ученого является повышение эффективности и инициативности молодых ученых при проведении научных исследований, а также развитие лидерских качеств для реализации самостоятельных научных проектов. Особое внимание в этом году уделено поддержке международного сотрудничества, вопросам организации научной деятельности в европейских странах.

Мероприятие вызвало большой интерес со стороны молодых ученых не только НАН Беларуси, но и ведущих университетов страны, региональных вузов и отраслевых научных институтов. Для участия зарегистрировалось 195 молодых ученых.

Среди тех, кто поделится своим опытом научной деятельности, первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси академик Сергей Чижик, главный ученый секретарь НАН Беларуси академик Александр Кильчевский, председатель научного Совета Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований академик Сергей Гапоненко, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин и многие другие.

Организатором мероприятия выступает Совет молодых ученых НАН Беларуси.-0-