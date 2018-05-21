Школа русского языка для чиновников и преподавателей вузов из Китая открылась в Гродно

21 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Школа русского языка для чиновников и преподавателей вузов из Китая сегодня начала работу в Гродно, сообщил корреспонденту БЕЛТА декан факультета довузовской подготовки Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы Юрий Романовский.

Школа русского языка для слушателей из провинции Ганьсу - совместный проект университета и комитета экономики Гродненского облисполкома. За парты сели 10 человек: представители канцелярии внешних связей провинции Ганьсу, а также преподаватели вузов из этого региона Китая, которые преподают русский язык и задействованы в налаживании связей с русскоязычными странами.

"Первый опыт проведения подобной школы был у нас в ноябре 2017 года. Тогда в Гродно обучались чиновники из провинции Ганьсу. То, что китайская сторона положительно оценила опыт и эмоции, полученные во время проведения первой школы, послужило поводом для организации ее во второй раз", - отметил Юрий Романовский. Он подчеркнул, что программа занятий разрабатывалась для новых слушателей, она предусматривает погружение в языковую среду.

Запланированы интерактивные занятия по русскому языку, в том числе в форме деловых игр, с применением кейс-технологий и современных методов обучения. Предусматривается проведение лекций о культуре, истории, социально-экономическом развитии Беларуси. Они были включены в программу по просьбе китайской стороны. Кроме того, слушатели познакомятся с достопримечательностями региона, побывают на предприятиях и знаковых объектах.

"Учил русский язык на родине. Теперь все чаще бываю в Беларуси в составе различных делегаций. Уверен, будет полезно усовершенствовать свои знания", - отметил сотрудник канцелярии внешних связей провинции Ганьсу Чжао Цзюнь.

Продлятся занятия до 30 мая. По окончании курсов слушателям будут вручены соответствующие сертификаты.-0-